«Со всеми потрохами»: власти готовы передать «Калининград-ГорТранс» частникам
По словам мэра Александра Ярошука, есть компания, которая интересуется приватизацией муниципального предприятия.
По словам мэра Александра Ярошука, есть компания, которая интересуется приватизацией муниципального предприятия.
Мэрия готова продать муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» частной компании. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук во время встречи с врио губернатора Антоном Алихановым во вторник, 2 мая.
По словам чиновника, существует некая компания, которая готова приватизировать «Калининград-ГорТранс». «Я готов его передать, но только со всеми автобусами, троллейбусами и трамваями, а не по частям. Отдать со всеми потрохам», — заявил Ярошук.
Как рассказал градоначальник, единственным вопросом остаётся то, какой тариф запросит частная компания. Ориентировочно речь может идти о 28 рублях.
Алиханов попросил просчитать всю экономику, потому что снизить стоимость билета до приемлемой можно с помощью дотаций, которые и так получает «Калининград-ГорТранс».