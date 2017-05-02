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17:02 (мск), источник: Калининград.Ru

«Со всеми потрохами»: власти готовы передать «Калининград-ГорТранс» частникам

По словам мэра Александра Ярошука, есть компания, которая интересуется приватизацией муниципального предприятия.

Источник: Калининград.Ru

Мэрия готова продать муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» частной компании. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук во время встречи с врио губернатора Антоном Алихановым во вторник, 2 мая.

По словам чиновника, существует некая компания, которая готова приватизировать «Калининград-ГорТранс». «Я готов его передать, но только со всеми автобусами, троллейбусами и трамваями, а не по частям. Отдать со всеми потрохам», — заявил Ярошук.

Как рассказал градоначальник, единственным вопросом остаётся то, какой тариф запросит частная компания. Ориентировочно речь может идти о 28 рублях.

Алиханов попросил просчитать всю экономику, потому что снизить стоимость билета до приемлемой можно с помощью дотаций, которые и так получает «Калининград-ГорТранс».

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