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17:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Беларусь с 1 мая снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 мая уменьшила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозят за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В пресс-службе белорусского правительства рассказали, что соответствующее решение зафиксировано постановлением Совмина № 313 от 29 апреля 2017 года.

В соответствии с постановлением ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 84 доллара за тонну вместо ставки 88,9 доллара, которая действовала с 1 апреля. Таким образом, пошлина снижена на 4,9 доллара за тонну.

В то же время пошлина на прямогонный бензин уменьшена с 48,8 до 46,2 доллара за тонну, на товарные бензины — с 26,6 до 25,2 доллара на тонну. Ставка экспортной пошлины на легкие, средние дистилляты снижается до 25,2 доллара за тонну вместо 26,6. Такая же пошлина действует для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Беларусь и Россия с 2010 года унифицировали ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. С 2015 года, в соответствии с договоренностями стран ЕАЭС, все нефтяные пошлины направляются в белорусский бюджет для выплаты внешнего госдолга.

В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты изменялись 1 апреля — тогда они были снижены.

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