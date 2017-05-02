Беларусь с 1 мая снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь с 1 мая уменьшила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозят за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik.
Беларусь с 1 мая уменьшила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозят за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik.
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В соответствии с постановлением ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 84 доллара за тонну вместо ставки 88,9 доллара, которая действовала с 1 апреля. Таким образом, пошлина снижена на 4,9 доллара за тонну.
В то же время пошлина на прямогонный бензин уменьшена с 48,8 до 46,2 доллара за тонну, на товарные бензины — с 26,6 до 25,2 доллара на тонну. Ставка экспортной пошлины на легкие, средние дистилляты снижается до 25,2 доллара за тонну вместо 26,6. Такая же пошлина действует для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Беларусь и Россия с 2010 года унифицировали ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. С 2015 года, в соответствии с договоренностями стран ЕАЭС, все нефтяные пошлины направляются в белорусский бюджет для выплаты внешнего госдолга.
В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты изменялись 1 апреля — тогда они были снижены.