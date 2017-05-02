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17:52 (мск), источник: Noi.md

В Молдове дешевеет топливо

В Молдове снизятся розничные цены на бензин и дизельное топливо, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Это следует из опубликованных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике новых максимальных розничных цен на основные нефтепродукты, которые будут действовать в ближайшие две недели.

В частности, на период с 3 по 16 мая 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,72 лея за литр, а дизельного топлива — 15,01 лея за литр. В предыдущие две недели, с 19 апреля по 2 мая 2017 г., максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 18,18 и 15,48 лея за литр, соответственно.

Таким образом, на ближайшие две недели бензин подешевеет в среднем на 46 банов за литр, или на 2,5%, а дизтопливо снизится в цене в среднем на 47 банов за литр, или примерно на 3%.

НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина и дизтоплива и публикует их на сайте. В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов и публикует их на своем веб-сайте, отображает на панно на автозаправочных станциях. Установленные операторами цены вступают в силу и применяются ко всем клиентам, начиная со среды, в 00.01 ночи.

Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

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