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18:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликован список пятиэтажек для голосования о включении в проект программы реновации

Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Опубликован перечень пятиэтажек, по которым пройдет голосование жителей о включении в проект программы реновации жилья. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Это дома в неудовлетворительном техническом состоянии, большинство жителей которых хотят участвовать в программе (как правило, больше 70 процентов). Мнение горожан выяснили в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, которые Правительство Москвы провело в апреле этого года.

Дома, где большое количество жителей сомневаются или выступают против, в список не вошли, даже если они в плохом техническом состоянии. При этом жители таких пятиэтажек могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации. В перечень также не включили здания в хорошем состоянии.

Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня 2017 года в «Активном гражданине» и центрах госуслуг «Мои документы». При желании жители могут также провести общее собрание, чтобы решить, включать ли свой дом в проект программы.

Дома, чьи жители выскажутся за участие в программе реновации, включат в проект программы после окончания голосования. Пятиэтажки, жители которых выскажутся против, в программу реновации не войдут.

Окончательно программу реновации утвердят после принятия специального закона.

Узнать о принципах формирования перечня домов, которые вошли в проект программы, голосовании в «Активном гражданине» и в офисах «Мои документы», получить ответы на вопросы можно в инфоцентрах. Они работают в каждом районе столицы с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00), в субботу с 10:00 до 14:00. В воскресенье кабинеты закрыты. Найти адрес и телефоны информационно-консультативного кабинета вашего района можно по ссылке.

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