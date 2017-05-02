Опубликован список пятиэтажек для голосования о включении в проект программы реновации

Опубликован перечень пятиэтажек, по которым пройдет голосование жителей о включении в проект программы реновации жилья. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Это дома в неудовлетворительном техническом состоянии, большинство жителей которых хотят участвовать в программе (как правило, больше 70 процентов). Мнение горожан выяснили в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, которые Правительство Москвы провело в апреле этого года.

Дома, где большое количество жителей сомневаются или выступают против, в список не вошли, даже если они в плохом техническом состоянии. При этом жители таких пятиэтажек могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации. В перечень также не включили здания в хорошем состоянии.

Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня 2017 года в «Активном гражданине» и центрах госуслуг «Мои документы». При желании жители могут также провести общее собрание, чтобы решить, включать ли свой дом в проект программы.

Дома, чьи жители выскажутся за участие в программе реновации, включат в проект программы после окончания голосования. Пятиэтажки, жители которых выскажутся против, в программу реновации не войдут.

Окончательно программу реновации утвердят после принятия специального закона.