Опасную индейку продолжают находить в разных районах Кубани

От непригодного продукта уже избавились в Тихорецком районе. Завтра утилизация пройдет в Курганинском. А вот из Сочи и Краснодара мясо индейки пропало. Ветеринары и правоохранители уже ищут опасный продукт.

— В настоящее время официальной информации о том, что продукция в Ростове, нет. Только телефонный разговор. Работа проводится по поиску продукции и принятию мер дальнейшей ее утилизации, — сказал Роман Кривонос, руководитель государственного управления ветеринарии Краснодарского края.

Для человека зараженная индейка не опасна. Если, конечно, не употреблять ее сырой. Такое мясо больше угрожает птицеводству региона: может возникнуть вспышка птичьего гриппа.