Алиханов о круглосуточных магазинах с алкоголем: Будем ужесточать требования, они явно распоясались

На улице Громовой чиновник посетил одну из таких торговых точек после жалобы местной жительницы. Алиханов проверил лицензию на продажу алкогольной продукции у магазина и попросил подчинённых подготовить ему справку о требованиях к ночными кафе.

Будем сейчас ужесточать требования, потому что явно они распоясались и не собираются приходить в чувства. После смены людей, которые занимаются выдачей этих лицензий, будем смотреть. Думаю, что это делалось на какой-то коррупционной основе, — сообщил Алиханов.

В конце апреля следственный комитет задержал в Калининграде начальника отдела лицензирования областного правительства за взятку. По версии правоохранительных органов, чиновник получил 250 тысяч рублей от фирмы, которая просила помощи в оформлении документов на продажу алкогольной продукции.