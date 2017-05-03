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10:05 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов о круглосуточных магазинах с алкоголем: Будем ужесточать требования, они явно распоясались

Врио губернатора Антон Алиханов решил ужесточить требования к круглосуточным магазинам, которые торгуют алкогольной продукцией под видом кафе. Об этом он заявил во время рабочего выезда в Московский район во вторник, 2 мая.

Источник: Калининград.Ru

На улице Громовой чиновник посетил одну из таких торговых точек после жалобы местной жительницы. Алиханов проверил лицензию на продажу алкогольной продукции у магазина и попросил подчинённых подготовить ему справку о требованиях к ночными кафе.

Будем сейчас ужесточать требования, потому что явно они распоясались и не собираются приходить в чувства. После смены людей, которые занимаются выдачей этих лицензий, будем смотреть. Думаю, что это делалось на какой-то коррупционной основе, — сообщил Алиханов.

В конце апреля следственный комитет задержал в Калининграде начальника отдела лицензирования областного правительства за взятку. По версии правоохранительных органов, чиновник получил 250 тысяч рублей от фирмы, которая просила помощи в оформлении документов на продажу алкогольной продукции.

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