Дело о банкротстве ФК «Луч-Энергия» рассмотрят во Владивостоке сегодня, 3 мая

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

В Арбитражном суде Приморского края сегодня, 3 мая, в очередной раз пройдет слушание дела о банкротстве ассоциации «Футбольного клуба «Луч-Энергия». Где истец футбольный агент Дмитрий Кигинько хочет взыскать с ФК «Луч-Энергия» задолженность в 1,3 млн рублей за оказанные услуги, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что между Дмитрием Кигинько и ассоциацией «Футбольный клуб «Луч-Энергия» был заключен агентский договор, по которому за вознаграждение футбольный агент обязался предоставить «Лучу» услуги по поиску спортсменов-профессионалов для их дальнейшего перехода в клуб. Агент свои обязательства исполнил, устроив переход в команду футболистов Максима Бурченко и Дениса Клопкова. Заявитель оказал услугу в полном объеме в соответствии с договором, что подтверждается актом приема выполненных услуг, а также агентским отчетом. Должник данные услуги принял, не предъявив никаких претензий. Сумма задолженности на тот момент составляла 1 млн 430 тысяч 242 рубля 51 копейка.

В этом году судебное заседание переносилось уже несколько раз, в последний раз 19 апреля Арбитраж Приморья в очередной раз перенос рассмотрение дела.

«В материалы дела от заявителя по делу поступило письменное ходатайство об отложении судебного заседания для предоставлению должнику возможности погасить задолженность. Должник представил в материалы дела письменное ходатайство об отложении судебного заседания, пояснил, что намерен погасить задолженность в течение недели. Представители учредителей должника не возражали против удовлетворения ходатайства об отложении судебного заседания», — следует из материалов дела.