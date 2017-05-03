С 1 мая банки могут не требовать справки о доходах при выдаче кредитов
Вчера Нацбанк сообщил любопытную новость. Финучреждения могут не требовать справки о доходах, чтобы оценить кредитоспособность своих клиентов.
Вчера Нацбанк сообщил любопытную новость. Финучреждения могут не требовать справки о доходах, чтобы оценить кредитоспособность своих клиентов.
С 1 мая прекращено действие постановления № 253 Правления Национального банка, в котором оговаривалось это обязательное условие.
Нормативный правовой акт был временным. До начала мая деньги в банках давались при наличии различных справок: о размере зарплаты, получаемой пенсии, предоставлении государственной адресной социальной помощи, о размере ежемесячного денежного содержания и других документов о доходах. Определялась единая форма таких справок. Почему же решили прекратить эту практику и как сейчас банкам определять, возвратят ли заемщики деньги вовремя или нет?
В
Как это можно сделать? При помощи скоринга — математической или статистической модели оценки кредитоспособности, результаты которой используются при принятии решения о предоставлении кредита. По зарплатным выплатам, если человек получает зарплату через банк, у которого берет заем. Способов много. Каждый банк сам решает, какой выбрать.
Не запрещается требовать и справки о доходах. Так что вряд ли нововведение
Разумеется, Нацбанк не обязан бороться с преступностью. Его решение, считают некоторые финансовые специалисты, может способствовать улучшению динамики ВВП Беларуси. Возможно, вновь станут популярными кредиты на товары, которые выдаются на крупные покупки прямо в торговых точках. К тому же не будет препятствия для развития цифрового банкинга и систем дистанционного обслуживания. Банки смогут выстроить полноценный процесс обслуживания клиентов онлайн. К слову, некоторые финучреждения уже воспользовались предоставленной возможностью и отказались от требования справок.