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08:11 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

С 1 мая банки могут не требовать справки о доходах при выдаче кредитов

Вчера Нацбанк сообщил любопытную новость. Финучреждения могут не требовать справки о доходах, чтобы оценить кредитоспособность своих клиентов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

С 1 мая прекращено действие постановления № 253 Правления Национального банка, в котором оговаривалось это обязательное условие.

Нормативный правовой акт был временным. До начала мая деньги в банках давались при наличии различных справок: о размере зарплаты, получаемой пенсии, предоставлении государственной адресной социальной помощи, о размере ежемесячного денежного содержания и других документов о доходах. Определялась единая форма таких справок. Почему же решили прекратить эту практику и как сейчас банкам определять, возвратят ли заемщики деньги вовремя или нет?

В пресс-службе Нацбанка нам разъяснили, почему действие постановления не продлили. Посчитали, что будет целесообразно предоставить банкам больше свободы действий: Это сделано для обеспечения более гибких подходов к оценке кредитоспособности физических лиц. Кроме того, необходимо создание условий для развития современных банковских услуг с использованием дистанционных каналов банковского обслуживания. В общем, отныне финучреждения самостоятельно решают, как проверять платежеспособность клиента.

Как это можно сделать? При помощи скоринга — математической или статистической модели оценки кредитоспособности, результаты которой используются при принятии решения о предоставлении кредита. По зарплатным выплатам, если человек получает зарплату через банк, у которого берет заем. Способов много. Каждый банк сам решает, какой выбрать.

Не запрещается требовать и справки о доходах. Так что вряд ли нововведение как-то повлияет на нелегальный бизнес изготовителей липовых документов: спрос на их товар по-прежнему будет. Поддельные справки для получения кредита, бывает, стряпают целые преступные группы. Просят мошенники зачастую чуть ли не треть от суммы кредита. В прошлом году один из белорусских банков заявил о более чем 50 случаях подачи таких поддельных справок. Иногда в этом замешаны даже официально действующие предприятия. Так, фирма вручала людям справки о доходах, чтобы те сначала брали займы на свое имя, а потом отдавали предпринимателям банковские карточки. Компания обещала погашать основной долг и проценты, а доверчивым гражданам выплачивать вознаграждение.

Разумеется, Нацбанк не обязан бороться с преступностью. Его решение, считают некоторые финансовые специалисты, может способствовать улучшению динамики ВВП Беларуси. Возможно, вновь станут популярными кредиты на товары, которые выдаются на крупные покупки прямо в торговых точках. К тому же не будет препятствия для развития цифрового банкинга и систем дистанционного обслуживания. Банки смогут выстроить полноценный процесс обслуживания клиентов онлайн. К слову, некоторые финучреждения уже воспользовались предоставленной возможностью и отказались от требования справок.

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