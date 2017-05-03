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11:57 (мск), источник: Янтарный край

Денежные доходы среднего жителя Калининградской области подбираются к отметке в 24 тысячи рублей

В Калининградской области в феврале 2017 года средние денежные доходы на душу населения составили 23 865 рублей.

Согласно статистике, это на 14,6% выше, чем в январе текущего года, но лишь на 0,3% выше, чем в феврале 2016 года.

Структура денежных расходов среднего жителя региона оказалась следующей: 72% — покупка товаров и оплата услуг, 11,6% — оплата обязательных платежей и взносов, 10,2% — накопление сбережений, и еще 4,5% — покупка валюты. В итоге, превышение доходов над расходами составило 1,7%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

Стоит добавить, что среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2017 года, в крупных, средних и малых организациях составила 29 254,6 рубля.

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