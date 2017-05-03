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08:21 (мск), источник: 112.ua

Всемирный банк предоставляет Украине новый заем 150 млн долл, — СМИ

Всемирный банк (ВБ) решил предоставить Украине новый заем на 150 млн долл. Решение было принято во вторник, 2 мая на заседании Совета директоров организации.

Источник: 112.ua

Об этом сообщило агентство «ТАСС», со ссылкой на осведомленные источники в банке.

Заем предоставляется Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии.

В сообщении отмечается, что ранее «Укрэксимбанк» сообщал, что цель данного проекта — расширение доступа к долгосрочному финансированию для «экспортно ориентированных малых и средних предприятий».

Изначально проект предполагалось утвердить по упрощенной процедуре, без обсуждения, 31 марта. Однако, затем по руководство ВБ решило, что новый заем необходимо все же обсудить на заседании Совета директоров в обычном порядке, что и было сделано, говорится в сообщении.

Напомним, Всемирный банк выделил Грузии более 45 млн евро на поддержку реформ.

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Новости 112. Выпуск от 08:00, 03.05.2017
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