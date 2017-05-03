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04:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Новый мост порадует жителей Приморья

В приморье началось возведение нового моста через реку Зеркальная, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Для нового моста через реку Зеркальная на автодороге Кавалерово-Суворово подрядная организация приступила к бурению свай.

В настоящий момент подрядчики завершают строительство временного моста, на который будет переведено движение автотранспорта, рассказали специалисты Примавтодора.

Также специалисты организации сообщают, что в настоящий момент движение осуществляется по тяжелому механизированному мосту, установленному спасателями. Временный мост будет выполнен из металла с деревянным покрытием. Также подрядчики уже приступили к бурению свай под опоры нового капитального сооружения через реку Зеркальная. Новый мост будет иметь четыре пролета длиной по 24 метра.

Работы завершат до конца 2017 года.

Более 570 миллионов рублей направят на постройку из краевого и федерального бюджетов, по информации департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Илья Миронов.

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