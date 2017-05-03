Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей

Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет, пишет аудитор, указывая, что эти системы у банка неэффективны. Сколько пропало денег из кассы, банк не раскрыл.

Это по просьбе «Ведомостей» сделали кредитор банка и финансист, знающий это от сотрудников ЦБ: примерно 5 млрд руб.

Из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и 25 млн евро, уточняет один из них, это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация (введена 21 октября 2016 г., по курсам ЦБ это 5,6 млрд руб.).

Активы «Пересвета», в расчет которых входят денежные средства, на 1 января составляли 107,6 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО (более свежих данных нет — банк с октября прошлого года не публикует отчетность по РСБУ). ЦБ в апреле оценил дыру в «Пересвете» (разница между обязательствами и активами) в 103,6 млрд руб.

Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было, отмечает второй собеседник «Ведомостей»: в банке были документы о выдаче средств, но они не подписаны — деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово».