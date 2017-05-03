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09:24 (мск), источник: Ведомости

Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей

На 1 января в отчетности «Пересвета», санация которого началась в апреле, отражена «недостача кассы», по которой сформирован 100%-ный резерв, говорится в заключении аудитора банка, компании «Развитие бизнес-систем» (РБС), к отчетности по МСФО за 2016 г.

Источник: Агентство «Москва»

Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет, пишет аудитор, указывая, что эти системы у банка неэффективны. Сколько пропало денег из кассы, банк не раскрыл.

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Это по просьбе «Ведомостей» сделали кредитор банка и финансист, знающий это от сотрудников ЦБ: примерно 5 млрд руб.

Из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и 25 млн евро, уточняет один из них, это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация (введена 21 октября 2016 г., по курсам ЦБ это 5,6 млрд руб.).

Активы «Пересвета», в расчет которых входят денежные средства, на 1 января составляли 107,6 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО (более свежих данных нет — банк с октября прошлого года не публикует отчетность по РСБУ). ЦБ в апреле оценил дыру в «Пересвете» (разница между обязательствами и активами) в 103,6 млрд руб.

Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было, отмечает второй собеседник «Ведомостей»: в банке были документы о выдаче средств, но они не подписаны — деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово».

Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы.
Александр Данилов
Аналитик Fitch

Он также замечает, что до введения временной администрации у «Пересвета» был один из самых низких уровней просроченной задолженности — менее 1% от портфеля.

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Такие операции — брать деньги в кассе и наличными гасить кредиты — могли быть, соглашается президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, — в этом случае деньги в банке проходят по кругу и возвращаются в кассу. Если наличных в кассе в итоге не оказалось, значит, их могли оттуда просто вынести — «вопрос времени и стараний», — заключает он.

О санации «Пересвета» ЦБ объявил спустя полгода после введения временной администрации. Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получит на спасение «Пересвета» 66,7 млрд руб. Будут реструктурированы шесть выпусков облигаций банка: срок увеличен до 20 лет, ставка уменьшена до 0,51% годовых (Fitch оценивает эффект в 20 млрд руб.). Еще 69,7 млрд руб. предоставят более 70 кредиторов банка, которые конвертируют зависшие в нем деньги в 15-летние субординированные облигации. Таким образом, спасение «Пересвета» может стоить 156,4 млрд руб.

ЦБ, АСВ, ВБРР и РБС комментарии не предоставили.

Комментарии
8
Саша Курьёзов
Ну и что? Какая Власть - такие и порядки!!! К слову-больше половины "народу" хотят голосовать за Путина, значит всё хо-ро-шо!!!
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Владимир Петров
Более всего понравилось: "Из кассы пропало 5,6 млрд рублей. Не факт, что это хищение." Просто они были, а потом вдруг их нет. По словам кассиров, деньги выдавали "под честное слово". А где гарантии, что эти 156 млрд не выдадут из кассы под честное слово?
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Василий Фесин
Ну и что,эти люди запрещают нам в носу ковырять.?
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