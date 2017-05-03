Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов

По заявлению директора Всемирного банка по Украине, Молдавии и Белоруссии Сату Каконена, Украина обладает большим потенциалом, но сохраняются серьезные препятствия для украинского экспорта, в том числе затруднен доступ к кредитам для малых и средних предприятий.