Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов на поддержку
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов на поддержку
По заявлению директора Всемирного банка по Украине, Молдавии и Белоруссии Сату Каконена, Украина обладает большим потенциалом, но сохраняются серьезные препятствия для украинского экспорта, в том числе затруднен доступ к кредитам для малых и средних предприятий.
Деньги пойдут на проекты в таких областях, как водоснабжение, отопление, энергетика, строительство дорог, соцзащита и здравоохранение.
Всего с 1992 год Всемирный банк выделил Украине 12 миллиардов долларов кредитов на 70 различных проектов.