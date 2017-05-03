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05:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура нашла нарушения в работе платных парковок в Красноярске

Ответственным за проект было внесено представление.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура выявила ряд нарушений в работе платных парковок в Красноярске. По данным ведомства, парковочные места в городе не используются на 100%, а автомобилисты предпочитают ставить машины во дворах и межквартальных проездах, что приводит к «недополучению доходов в бюджет Красноярска». Результаты проверки опубликованы на официальном сайте краевой прокуратуры.

Проект платных парковок в Красноярске был запущен в декабре 2014 года. Тогда департамент горхозяйства заключил договор с компанией «Инфоком». Подрядчик должен был оборудовать платные места для парковки на особо загруженных магистралях, а также поставить паркоматы.

«Проверка показала, что ООО “Инфоком” взятые на себя обязательства не выполнило. Необходимое количество парковочных мест, указанное в техническом задании, не оборудовало. Администрация Красноярска не обеспечила контроль за реализацией условий инвестиционного соглашения», — говорится в сообщении ведомства.

Также прокуратура отметила, что мэрия не проанализировала дорожную ситуацию в Красноярске и не обеспечила системный подход к организации платных парковок.

По данному факту первому заместителю мэра Красноярска Игорю Титенкову было внесено представление с требованием разобраться в ситуации. Сейчас оно находится на рассмотрении.

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