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07:03 (мск), источник: Forbes.kz

Что покупают и продают миллионеры Казахстана в кризис

Forbes Kazakhstan выяснил, что происходит в бизнес-империях богатейших предпринимателей страны.

Источник: Forbes.kz

В 2016 под контроль Динмухамета Идрисова через покупку 24,76% в АО «AltynEx Company» перешло золоторудное месторождение Юбилейное, расположенное в Мугоджарском районе Актюбинской области, в 50 км от города Эмба. Сумма сделки не раскрывается, но, по расчетам Forbes Kazakhstan, произведенным на основе средневзвешенной цены за одну акцию компании, установившейся на торгах KASE в период с июня по июль 2016, стоимость доли могла составлять $34 млн.

По оценкам международной SRK Consulting, опубликованным в СМИ, ресурсы месторождения составляют 82,8 млн тонн руды. Общее содержание золота оценивается в 130 тонн, среднее содержание в руде — 1,7 г/т. В руде также содержатся серебро и медь.

АО «AltynEx Company» было зарегистрировано 15 июля 2015. До 2016 его акционерами являлись Terra Minerals Exploration Limited (50,1%) и Linkorn Limited (49,9%), которые принадлежат SUN Gold Limited (зарегистрирована в Великобритании, но входит в индийский холдинг SUN Group) и россиянину Борису Лузину соответственно.

Учредителями SUN Gold Limited являются граждане Индии Шив Викрам Кхемка и Удэй Харш Кхемка. В июле 2007 SUN Gold приобрела 50,1% в ТОО «Юбилейное», до того на 100% принадлежавшее Лузину, действительному члену Российской академии естественных наук.

SUN Gold Limited и Борис Лузин все еще остаются в АО «AltynEx Company» через Linkorn Limited (15,46%) и ТОО «Юбилейное» (18,18%), но практически одновременно с Идрисовым в компании появились новые акционеры: А. Березина (6,36%), Н. Нурланов (8%), Ш. Рысбаев (7,45%), Б. Серикбаева (8%) и М. Балгожина (8,01%).

Все новые акционеры имеют с Идрисовым тесные связи. К примеру, Нурланов вместе с ним входит в состав акционеров Qazaq Banki, Березина совместно с Идрисовым владеет долями в ТОО «КазАзот», а в прошлом занимала должность управляющего директора по закупам в АО «Матен Петролеум», где тот был мажоритарным акционером до продажи компании в 2015 году. Рысбаев в свое время был единственным участником СП «Матин», бывшей дочерней компании АО «Матен Петролеум».

В ноябре 2016 Кайрат Сатыбалдыулы через Alatau Capital Invest стал миноритарным акционером АО «Казахтелеком», купив 3,4% от общего количества простых акций крупнейшего телекоммуникационного оператора Казахстана за 5,8 млрд тенге, то есть по цене, при которой стоимость компании составляет лишь 44% от балансовой (собственный капитал «Казахтелекома» на 1 октября 2016 составлял 351 млрд тенге).

Примечательно, что за несколько месяцев до этого 24,9% простых акций АО у Айгуль Нуриевой ($675 млн, № 8 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) приобрел Александр Клебанов. На тот момент цена акций составляла от 8000 до 9000 тенге за штуку при собственном капитале в 345 млрд тенге, то есть 25% от балансовой стоимости. Таким образом, в течение 2016 цена акций АО «Казахтелеком» выросла с 9 000 до 14 000 тенге, с отношением к собственному капиталу на уровне 33%. Сейчас Клебанов владеет 22,02% через Sobrio Limited (Рас-эль-Хайма, ОАЭ).

Alatau Capital Invest была создана в 2016 году Кайратом Сатыбалдыулы, ее основным видом деятельности является управление активами.

На начало 2017 основная доля акций АО «Казахтелеком» (45,9%) принадлежала фонду национального благосостояния «Самрук-Казына».

По сообщению СМИ, в настоящее время АО «Казахтелеком» оценивает перспективы выхода на IPO.

16 февраля 2017 агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги, а также рейтинги по выпуску приоритетных необеспеченных облигаций АО «Delta Bank» с «СС» до «D» («Дефолт»). Снижение рейтингов было обусловлено невыплатой основной суммы долга в размере 9,8 млрд тенге по приоритетным необеспеченным облигациям, размещенным на внутреннем рынке, по прошествии льготного периода, завершившегося 14 февраля 2017. S&P оценивает сложившуюся в банке ситуацию как общий дефолт по обязательствам.

Нурлан Тлеубаев вошел в состав акционеров АО «Delta Bank» в январе 2017, после того как банк столкнулся с дефицитом ликвидности из-за резкого снижения остатков по депозитам в IV квартале 2016. Так, если на 1 октября 2016 они составляли 236 млрд тенге, то на 1 января 2017 — уже 156 млрд тенге. Напомним, что в ноябре 2016 банк оказался в числе тех, чьи лицензии на принятие депозитов и открытие счетов физлицами были на три месяца приостановлены Нацбанком, но в декабре действие лицензии Delta Bank было возобновлено. Однако в апреле 2017 БВУ был отстранен от торгов на KASE.

В 2015 на долю корпоративных клиентов Delta Bank приходилось порядка 94% всех остатков на депозитных и текущих счетах банка, при этом доля только девяти клиентов составляла 62% денежных средств.

Собственный капитал банка по состоянию на 1 января 2017 составлял 57 млрд тенге, активы — 409 млрд тенге.

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