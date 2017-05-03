Японцы построят новый терминал хабаровского аэропорта
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта начнется летом 2017 года, сообщает ИА «Дейта».
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта начнется летом 2017 года, сообщает ИА «Дейта».
Консорциум японских инвесторов во главе с Sojitz Corporation может принять участие в реализации проекта.
Как сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, в настоящее время завершается государственная экспертиза проекта. Начало строительства запланировано на август.
Пропускная способность аэропорта составит до трех миллионов пассажиров в год. Общая стоимость проекта — 4,2 млрд рублей. По словам замминистра, одним из главных условий инвестора было установление долгосрочных тарифов на услуги нового пассажирского терминала, сообщает минвостокразвития.
Михаил Грач.