Японцы построят новый терминал хабаровского аэропорта

Консорциум японских инвесторов во главе с Sojitz Corporation может принять участие в реализации проекта.

Как сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, в настоящее время завершается государственная экспертиза проекта. Начало строительства запланировано на август.

Пропускная способность аэропорта составит до трех миллионов пассажиров в год. Общая стоимость проекта — 4,2 млрд рублей. По словам замминистра, одним из главных условий инвестора было установление долгосрочных тарифов на услуги нового пассажирского терминала, сообщает минвостокразвития.

Михаил Грач.