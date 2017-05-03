На ремонт омской улицы 4-я Челюскинцев выделят 23,6 миллионов
Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уже объявило торги.
Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уже объявило торги.
На ремонт дорожного покрытия по улице 4-й Челюскинцев на участке от улицы Пристанционной до улицы 21-й Амурской в этом году выделено более 23,6 миллионов рублей.
Заказчиком работ выступило «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», уже объявлены торги для определения подрядчика работ.
Гарантийный срок выполненных работ составляет 4 года, как гласят условия муниципального контракта. В течение этого времени подрядчик обязан за свой счет устранять все дефекты, в том случае, если они появятся.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— В этом году мы должны привести в нормативное состояние около 1 000 000 квадратных метров дорог города. На эти цели будет направлено около миллиарда рублей.
Также в Омске объявили торги на ремонт 30 объектов