На экспорт в Монголию ушла новая партия куриных яиц красноярской фабрики

На экспорт в Монголию отправлена очередная партия куриных яиц с красноярской птицефабрики — 302,4 тысяч штук. Ветеринарный контроль на границе провели инспекторы Россельхознадзора. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и страны-импортера.

Всего в течение 2017 года планируется экспортировать в Монголию более 12 млн штук яиц. Поставку осуществляют автомобильным транспортом, через международный пункт пропуска «Кяхта» (республика Бурятия).