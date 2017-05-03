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06:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

На экспорт в Монголию ушла новая партия куриных яиц красноярской фабрики

Всего в течение года планируется экспортировать 12 миллионов штук яиц.

На экспорт в Монголию отправлена очередная партия куриных яиц с красноярской птицефабрики — 302,4 тысяч штук. Ветеринарный контроль на границе провели инспекторы Россельхознадзора. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и страны-импортера.

Всего в течение 2017 года планируется экспортировать в Монголию более 12 млн штук яиц. Поставку осуществляют автомобильным транспортом, через международный пункт пропуска «Кяхта» (республика Бурятия).

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