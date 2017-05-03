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07:29 (мск), источник: Om1.ru

У омичей осталось 2 месяца, чтобы получить жилищные сертификаты

1 июля 2017 года завершится прием заявлений на предоставление жилья по федеральной программе «Жилище» на 2015−2020 годы.

Жилищные сертификаты выдаются в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством». Как напомнили в мэрии, омичам, претендующим на получение государственных выплат из федерального бюджета в 2018 году на покупку жилья, нужно подать заявление и документы до 1 июля этого года.

Претендовать на поддержку государства могут горожане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и соответственно подтвердившие такую необходимость. Это местные жители:

  • подвергшиеся радиационному воздействию;
  • выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера;
  • признанные вынужденными переселенцами.

Для подачи документов обращаться нужно в департамент жилищной политики администрации города через Службу одного окна, расположенную по улице Гагарина, 32, корпус 1. Предварительная запись осуществляется по телефону: 78−79−01.

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