У омичей осталось 2 месяца, чтобы получить жилищные сертификаты

Жилищные сертификаты выдаются в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством». Как напомнили в мэрии, омичам, претендующим на получение государственных выплат из федерального бюджета в 2018 году на покупку жилья, нужно подать заявление и документы до 1 июля этого года.

Претендовать на поддержку государства могут горожане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и соответственно подтвердившие такую необходимость. Это местные жители:

подвергшиеся радиационному воздействию;

выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера;

признанные вынужденными переселенцами.

Для подачи документов обращаться нужно в департамент жилищной политики администрации города через Службу одного окна, расположенную по улице Гагарина, 32, корпус 1. Предварительная запись осуществляется по телефону: 78−79−01.