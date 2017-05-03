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07:02 (мск), источник: Informburo.kz

Лидеров среди разбогатевших банков назвали в Казахстане

Собственный капитал БВУ РК с начала года увеличился на 3,5% или 100,5 млрд тенге и составил 2,95 трлн тенге. Увеличили свой капитал 27 из 33 банков РК. Такие данные приводит Ranking.kz.

Лидером по увеличению объёма собственного капитала за январь-март 2017 года стал Народный Банк. Прирост здесь составил 39,8 млрд (6,5%), до 656,0 млрд тенге. Доля от БВУ РК выросла с 21,7% до 22,3%.

Следом идёт Банк RBK с приростом 11,9 млрд (14,5%), объём собственного капитала достиг 94,1 млрд тенге. Доля от БВУ РК увеличилась до 3,2% с 2,9% с начала года.

Замыкает тройку лидеров — Казком. Прирост за первые три месяца 2017 года составил 8,2 млрд (1,7%), до 482,5 млрд тенге, при этом доля от БВУ РК сократилась на 0,3 п.п., до 16,4%.

На 2017 год, согласно требованию Национально Банка РК, размер минимального собственного капитала банка для выполнения банковских операций в полном объёме без ограничений должен составлять не менее 50 млрд тенге, с 2018 года — 75 млрд и с 2019 года — не менее 100 млрд тенге.

Согласно последним данным Нацбанка, на конец марта 2017 года у 14 БВУ из 33 размер собственного капитала превышает 50 млрд тенге, им не требуется докапитализация и они не ограничены в привлечении депозитов физлиц.

Перешагнули отметку в 75 млрд тенге, которую Нацбанк обозначил к 2018 году — 12 банков, из них отметку в 100 млрд к 2019 году — восемь банков второго уровня.

С объёмом капитала ниже 50 млрд тенге на рынке Казахстана 19 банков, которые имеют ограничения в привлечении розничных депозитов.

Докапитализация в размере менее 10 млрд тенге, чтобы увеличить собственный капитал до 50 млрд, требуется трём банкам: Нурбанку — 1,6 млрд, Altyn — 3,2 млрд и Хоум Кредиту — 8,9 млрд тенге.

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