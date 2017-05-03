В одном из районов Новосибирска отремонтируют дороги на 57 млн рублей

На ремонт проезжей части и тротуаров с Советском районе направлено почти 60 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, среди жителей был проведен опрос, по результатам которого были определены самые проблемные участки дорожного покрытия. На ремонт тротуаров выделено 10 миллионов. По словам и. о. заместителя главы администрации района по городскому хозяйству Юрия Алексеева, в планах отремонтировать тротуары на пересечении улиц Российская и Кутателадзе, а также восстановить дорогу для пешеходов, которая ведет к Пенсионному фонду.

Помимо этого, будет произведен ремонт на нижнем участке улицы Арбузова, также на Балтийской, Институтской и Ржанова. В этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на улице Шлюзовая установят светофоры, обновят дорожное полотно, поставят новые бордюры и знаки. На Морском проспекте и проспекте Лаврентьева заменят около 20 кв. м. асфальтового покрытия.