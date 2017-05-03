В одном из районов Новосибирска отремонтируют дороги на 57 млн рублей
Работы начнутся с 10 мая.
Работы начнутся с 10 мая.
На ремонт проезжей части и тротуаров с Советском районе направлено почти 60 миллионов рублей.
Как сообщает
Помимо этого, будет произведен ремонт на нижнем участке улицы Арбузова, также на Балтийской, Институтской и Ржанова. В этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на улице Шлюзовая установят светофоры, обновят дорожное полотно, поставят новые бордюры и знаки. На Морском проспекте и проспекте Лаврентьева заменят около 20 кв. м. асфальтового покрытия.