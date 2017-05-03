Более 200 млн руб. возращено омичам в виде налоговых вычетов

Как рассказали в областном управлении федеральной налоговой службы, по состоянию на 1 апреля 2017 года в связи с предоставлением налоговых вычетов из бюджета омичам возвращено 202 млн рублей налога на доходы физических лиц.

«Около 44 000 налогоплательщиков заявили имущественные налоговые вычеты в связи с понесёнными расходами на приобретение жилья в размере 11,4 млрд руб., что выше аналогичного показателя декларационной кампании прошлого года на 6% или на 607 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

Также более 12 000 жителей Омской области заявили расходы на лечение и обучение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2016 год в сумме 572,4 млрд руб., По данным налогового органа, это на 19% или на 92,1 млн руб. выше, чем в прошлом году.

Также в УФНС напомнили, что омичам, подающим налоговую декларацию только для получения налоговых вычетов, налог можно вернуть в любое удобное время в течение всего года. Однако период, за который предоставляется такая декларация, ограничен трёхлетним сроком. Так, например, в 2017 году подать декларацию с целью получения налоговых вычетов можно за 2014, 2015 и 2016 годы.