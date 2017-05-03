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08:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Самовольно построенную трехэтажку начали сносить в Иркутске

Правила документации при возведении дома не были соблюдены.

Источник: IrkutskMedia.ru

Незаконно построенный трехэтажный дом на улице Напольной, 132 в Иркутске начали сносить. Суд признал здание самовольной постройкой в связи с несоблюдением правил документации при его возведении и обязал владельца снести здание. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Городская администрация обратилась в Куйбышевский районный суд Иркутска с иском признать здание самовольной постройкой в связи с несоблюдением требований проектной документации при его возведении и обязать владельца освободить земельный участок путем сноса дома. Суд вынес решение обязать нарушителя самостоятельно снести здание из железобетонного монолитного каркаса с блочным заполнением общей площадью 998 кв. метров.

«Поскольку мужчина проживает в Москве, судебными приставами Правобережного отдела судебных приставов Иркутска было направлено поручение в УФССП России по Москве об уведомлении должника о возбуждении исполнительного производства и принятии в отношении него мер принудительного характера в случае отказа добровольно исполнить решение суда», — отметили в ведомстве.

Чтобы избежать ограничения в праве выезда за границу, представитель владельца здания предоставил судебному приставу смету на демонтаж, а спустя некоторое время бригада рабочих и строительная техника приступили к сносу строения. В настоящее время демонтирован третий этаж. Судебные приставы еженедельно контролируют процесс сноса. После завершения работ и уборки территории от строительного мусора исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.

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