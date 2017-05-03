На опасном участке омской дороги установят пешеходный переход

Прокуратура Ленинского округа во время проверки обнаружила нарушения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В районе остановки «1-ая Сосновская» на улице 13-ая Комсомольская в радиусе 200−300 метров отсутствует пешеходный переход. Однако на этом участке часто переходят дорогу пешеходы, что показывает на необходимость установки перехода. Как заявили в прокуратуре, отсутствие перехода создают реальную угрозу для омичей. Вынужденные перебегать дорогу, они могут пострадать в аварии.

Поскольку организация обеспечения движения транспорта по дорожной сети Омска относится к функциям департамента транспорта, прокурор Ленинского округа после проверки внес представление директору ведомства Алексею Мартыненко и потребовал устранить нарушения. Однако прокуратура получила из дептранса отказ в удовлетворении.

После этого прокуратура Ленинского округа обратилась в суд с исковым заявлением об обязании департамента транспорта оборудовать пешеходный переход.

Ленинской районный суд Омска полностью удовлетворил иск прокурора и обязал оборудовать пешеходный переход на опасном участке до 1 октября 2017 года.