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08:11 (мск), источник: Newslab.ru

Прочность теплосетей под Красноярском проверят красителем

С помощью безопасного органического красителя «Уранин А», который придает воде желто-зеленую окраску, энергетики будут определять места утечек на тепловых сетях, а также несанкционированный водоразбор технической воды из системы отопления.

В закрытой системе теплоснабжения поселка Лалетино определят слабые места с помощью цветного теплоносителя, сообщили в пресс-службе «КрасКома». Собственники частных домов и помещений в многоквартирных домах в Свердловском районе Красноярска уже предупреждены о предстоящей проверке.

Для составления плана-графика капитального ремонта тепловых сетей в посёлке со 2 мая и до завершения отопительного сезона в горячую воду сетей теплоснабжения будут добавлять биологический краситель, безвредный для здоровья и окружающей среды, применяемый в медицине и разрешенный санитарными правилами для определения утечки воды в теплосетях.

Применить такой метод диагностики тепловых сетей энергетики были вынуждены после анализа режима циркуляции теплоносителя на электрокотельной Лалетино, которая работает по закрытой системе подачи тепла, не предусматривающей разбор горячей воды.

«Как показали замеры, ежечасно на подпитку котельной требуется от 3,5 до 12 тысяч литров холодной воды вместо положенных 400 литров по регламенту. Превышение в сотни раз фактических объёмов теплоносителя говорит не столько об утечках на сетях, сколько о запрещенном использовании технической воды для хозяйственно-бытовых нужд», — отмечает заместитель главного инженера компании «КрасКом» Андрей Русалев.

При этом, согласно условиям договоров на теплоснабжение потребителей Лалетино, горячее водоснабжение отсутствует, подчеркнул он. С помощью безопасного органического красителя «Уранин А», который придает воде желто-зеленую окраску, энергетики будут определять места утечек на тепловых сетях, а также несанкционированный водоразбор технической воды из системы отопления.

Жителей поселка Лалетино просят при обнаружении утечек воды желто-зеленого цвета сообщать в диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону: (391) 211−85−51 или в Центральную диспетчерскую службу компании «КрасКом» по телефону: (391) 211−39−63.

«Компания “КрасКом” приносит жителям поселка Лалетино извинения за предоставленные неудобства и еще раз напоминает — техническую воду из батарей нельзя использовать в быту! Это запрещено законодательными нормами и требованиями СанПиН, а также может привести к полному прекращению циркуляции тепла и останову котельной», — добавили в пресс-службе компании.

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