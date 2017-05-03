Прочность теплосетей под Красноярском проверят красителем
С помощью безопасного органического красителя «Уранин А», который придает воде
С помощью безопасного органического красителя «Уранин А», который придает воде
В закрытой системе теплоснабжения поселка Лалетино определят слабые места с помощью цветного теплоносителя, сообщили в
Для составления
Применить такой метод диагностики тепловых сетей энергетики были вынуждены после анализа режима циркуляции теплоносителя на электрокотельной Лалетино, которая работает по закрытой системе подачи тепла, не предусматривающей разбор горячей воды.
«Как показали замеры, ежечасно на подпитку котельной требуется от 3,5 до 12 тысяч литров холодной воды вместо положенных 400 литров по регламенту. Превышение в сотни раз фактических объёмов теплоносителя говорит не столько об утечках на сетях, сколько о запрещенном использовании технической воды для
При этом, согласно условиям договоров на теплоснабжение потребителей Лалетино, горячее водоснабжение отсутствует, подчеркнул он. С помощью безопасного органического красителя «Уранин А», который придает воде
Жителей поселка Лалетино просят при обнаружении утечек воды
«Компания “КрасКом” приносит жителям поселка Лалетино извинения за предоставленные неудобства и еще раз напоминает — техническую воду из батарей нельзя использовать в быту! Это запрещено законодательными нормами и требованиями СанПиН, а также может привести к полному прекращению циркуляции тепла и останову котельной», — добавили в