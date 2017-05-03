Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Меркель обратилась к Путину с просьбой, касающейся Чечни
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
22По миру прошел Первомай
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
08:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска объявила ЧС на стройке в центре города

Застройщик дома на улице Журинской не укрепил подпорные стенки котлована, теперь дом может упасть, рассказали в мэрии.

Мэрия Новосибирска объявила ЧС на стройке в центре города, об этом сообщает пресс-центр.

«Вести» рассказывали о стройке дома на улице Журинской, 37. Тогда в редакцию позвонили жители соседнего дома. Они жаловались на огромную яму, куда едва не провалились автомобили. Выяснилось, что причиной сползания грунта стал котлован глубиной в три этажа. Три года стоит заброшенным — вот результат.

Теперь мэр города ввёл режим ЧС на стройке. Застройщик, по мнению муниципалитета, не укрепил должным образом подпорные стенки котлована.

«Для ликвидации ЧС департаменту строительства и архитектуры мэрии поручено организовать восстановление конструкций, ограждающих котлован: свайного ростверка, шпунтового ограждения, металлического пояса и деревянной забирки откосов котлована», — заявили в мэрии.

Работы будут вести МУП г. Новосибирска «УЗСПТС». Его специалисты разрабатывают техническое решение по укреплению подпорной стены котлована строительного объекта, определяют график работ, а также организуют ежедневный инструментальный мониторинг состояния прилегающей к стройке площадки, подземных коммуникаций и свайного ограждения котлована.

Департамент ЖКХ будет вести постоянный мониторинг состояния соседних домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирском аквапарке посетительница получила травму поясницы
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения
В столице Афганистана прогремел взрыв недалеко от посольства США
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
14 новых лайфхаков для вашей кухни
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь