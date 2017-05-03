Мэрия Новосибирска объявила ЧС на стройке в центре города, об этом сообщает пресс-центр.

«Вести» рассказывали о стройке дома на улице Журинской, 37. Тогда в редакцию позвонили жители соседнего дома. Они жаловались на огромную яму, куда едва не провалились автомобили. Выяснилось, что причиной сползания грунта стал котлован глубиной в три этажа. Три года стоит заброшенным — вот результат.

Теперь мэр города ввёл режим ЧС на стройке. Застройщик, по мнению муниципалитета, не укрепил должным образом подпорные стенки котлована.

«Для ликвидации ЧС департаменту строительства и архитектуры мэрии поручено организовать восстановление конструкций, ограждающих котлован: свайного ростверка, шпунтового ограждения, металлического пояса и деревянной забирки откосов котлована», — заявили в мэрии.

Работы будут вести МУП г. Новосибирска «УЗСПТС». Его специалисты разрабатывают техническое решение по укреплению подпорной стены котлована строительного объекта, определяют график работ, а также организуют ежедневный инструментальный мониторинг состояния прилегающей к стройке площадки, подземных коммуникаций и свайного ограждения котлована.

Департамент ЖКХ будет вести постоянный мониторинг состояния соседних домов.