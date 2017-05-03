Футбольный агент больше не банкротит ФК «Луч-Энергия»

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

Арбитражный суд Приморского края сегодня, 3 мая, прекратил судебное производство в отношении ФК «Луч-Энергия» по заявлению от футбольного агента Дмитрия Кигинько. Истец отказался от своего заявления, потому что владивостокский клуб погасил ему задолженность, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на арбитраж Приморья.