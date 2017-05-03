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08:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Футбольный агент больше не банкротит ФК «Луч-Энергия»

Дмитрий Кигинько получил от клуба всю сумму задолженности.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

Арбитражный суд Приморского края сегодня, 3 мая, прекратил судебное производство в отношении ФК «Луч-Энергия» по заявлению от футбольного агента Дмитрия Кигинько. Истец отказался от своего заявления, потому что владивостокский клуб погасил ему задолженность, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на арбитраж Приморья.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что между Дмитрием Кигинько и ассоциацией «Футбольный клуб «Луч-Энергия» был заключен агентский договор, по которому за вознаграждение футбольный агент обязался предоставить «Лучу» услуги по поиску спортсменов-профессионалов для их дальнейшего перехода в клуб. Агент свои обязательства исполнил, устроив переход в команду футболистов Максима Бурченко и Дениса Клопкова. Заявитель оказал услугу в полном объеме в соответствии с договором, что подтверждается актом приема выполненных услуг, а также агентским отчетом. Должник данные услуги принял, не предъявив никаких претензий. Сумма задолженности на тот момент составляла 1 млн 430 тысяч 242 рубля 51 копейка.

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