Футбольный агент больше не банкротит ФК «Луч-Энергия»
Дмитрий Кигинько получил от клуба всю сумму задолженности.
Дмитрий Кигинько получил от клуба всю сумму задолженности.
Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.
Арбитражный суд Приморского края сегодня, 3 мая, прекратил судебное производство в отношении ФК «Луч-Энергия» по заявлению от футбольного агента Дмитрия Кигинько. Истец отказался от своего заявления, потому что владивостокский клуб погасил ему задолженность, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на арбитраж Приморья.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что между Дмитрием Кигинько и ассоциацией «Футбольный клуб «Луч-Энергия» был заключен агентский договор, по которому за вознаграждение футбольный агент обязался предоставить «Лучу» услуги по поиску