Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
08:42 (мск), источник: Новости Перми

Застройщик «Первого Пермского микрорайона» признан банкротом

В отношении ООО «Камстройинвест», по вине которого более 200 семей остались без жилья, введено наблюдение.

Источник: Новости Перми

Арбитражный суд Пермского края 2 мая ввел в отношении застройщика скандального «Первого Пермского микрорайона» ООО «Камстройинвест» процедуру наблюдения.

Напомним, компания получила разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново в 2013 году. В эксплуатацию три 12-этажных дома должны были поступить в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года. 228 человек остались без жилья.

Собственники квартир несколько раз выходили на митинги и обращались за помощью как к краевым властям, так и к федеральным.

Реализовать на месте «Первого пермского микрорайона» инвестиционный проект не получится, поскольку все земли застройщика выведены из оборота компании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Директор «АЗС-Комплект» задолжал сотрудникам более одного млн рублей
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп ответил на слова Клинтон о причинах ее неудачи на выборах
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь