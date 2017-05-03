Застройщик «Первого Пермского микрорайона» признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края 2 мая ввел в отношении застройщика скандального «Первого Пермского микрорайона» ООО «Камстройинвест» процедуру наблюдения.



Напомним, компания получила разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново в 2013 году. В эксплуатацию три 12-этажных дома должны были поступить в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года. 228 человек остались без жилья.



Собственники квартир несколько раз выходили на митинги и обращались за помощью как к краевым властям, так и к федеральным.



Реализовать на месте «Первого пермского микрорайона» инвестиционный проект не получится, поскольку все земли застройщика выведены из оборота компании.