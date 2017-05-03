В Омске начали изымать нелегальные «Газели» у перевозчиков

Перевозчикам напоминают, что возить пассажиров могут лишь те, кто имеет все разрешительные документы и прошел конкурсный отбор. Однако нелегалы находят все новые способы обхода запретных мер. Так, снятые с маршрутов «Газели» начали маскировать под заказные перевозки или «легковые такси». При этом теневой бизнес создает неравную конкуренцию, так как нелегалы не платят налоги и игнорируют элементарные меры безопасности.

Омские власти продолжают бороться с теневым рынком маршрутных перевозок, причем в ход пошли жесткие меры. Сейчас в горде Омске и пригороде проходят массовые рейды с целью выявления перевозчиков-нелегалов. В регионе уже начались первые аресты автотранспортных средств.

Тем не менее инструмент регулирования рынка есть. Так, вступивший в силу 220-ФЗ позволяет навести порядок в сфере пассажирских перевозок. При этом контролирующие органы получили право изымать у предпринимателей-нелегалов транспорт и первые аресты в Омске уже начались.

Так, в ходе совместного рейда Минпрома и сотрудников УГАДН по Омской области на маршруте «Омск — Любино» был остановлен микроавтобус ГАЗ-32212, в салоне которого находилось 7 пассажиров. маршрутка ехала по трассе без специального разрешения. В отношении владельца «Газели» возбуждено дело об административном правонарушении. Автобус будет арестован.

Как сообщают в департаменте транспорта регионального Минпрома, подобные рейды будут проводиться регулярно, а нелегальные маршрутки изыматься. Власти идут на жесткие меры для того, чтобы очистить рынок от «серых» перевозчиков, дав возможность для нормальной работы легальному транспорту. При этом население призывают не пользоваться услугами перевозчиков-нелегалов и не подвергать себя риску.

Алексей Лазуткин, руководитель департамента транспорта Минпрома Омской области:

— Не стоит доверяться нелегалам и пользоваться услугами газелей-такси, а также микроавтобусов без номера и названия маршрута. Их в любой момент могут остановить сотрудники ГИБДД. В результате вместо гарантированной доставки до пункта назначения пассажиры могут потерять время, а еще и подвергают себя опасности.

Чиновник отметил, что так называемые «серые» маршруты не контролируются ГЛОНАСС, поэтому не гарантируют безопасность и качество обслуживания.