Приставы арестовали волгоградскую турбазу «Рублевка» за долги
Приставы арестовали турбазу «Рублевка» за долг в размере 770 000 рублей в Волгограде.
Приставы арестовали турбазу «Рублевка» за долг в размере 770 000 рублей в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«В настоящее время у руководства дома отдыха есть 10 дней на погашение задолженности, в противном случае все арестованное имущество будет передано на реализацию, а вырученные после продажи деньги будут перечислены взыскателю», — добавили в УФССП.