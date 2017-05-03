Приставы арестовали волгоградскую турбазу «Рублевка» за долги

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФССП, руководство учреждения не платило вовремя за аренду и кредиты, в результате чего было возбуждено исполнительное производство. Приставы предупредили владельцев турбазы об этом, однако, те их проигнорировали. Тогда УФССП наложило арест на имущество — 42 единицы бытовой техники и 22 объекта недвижимости, в числе которых гостевые дома, баня, ресторан.

«В настоящее время у руководства дома отдыха есть 10 дней на погашение задолженности, в противном случае все арестованное имущество будет передано на реализацию, а вырученные после продажи деньги будут перечислены взыскателю», — добавили в УФССП.