Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Бал Met Gala 2017
11Протест одного
11Подготовка техники к Параду Победы
10:41 (мск), источник: ИА REGNUM

«Волгоград Арену» оденут в «умное» стекло

Строящийся к чемпионату мира по футболу стадион в центре Волгограда начали одевать в стекло.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе генподрядчика АО «Стройтрансгаз» 3 мая, выполнят витражное остекление рабочие из безопасного закаленного полупросветного стекла с мультифункциональными свойствами. В зависимости от зон, где его будут устанавливать, а также размеров витража и ветровой нагрузки, его толщина будет колебаться от 6 до 12 мм.

Как пояснил директор строительства Сергей Камин, стекло работает на отражение солнечной энергии в летний период и на сохранение тепла систем отопления внутри здания в зимний период.

Площадь витражей, которые будут смонтированы на здании главной спортивной арены и входных группах, составит 11,3 тыс. м2. Это больше, чем использовалось при остеклении крупнейшего в городе бизнес-центра «Волгоград-Сити».

Занимаются строители и облицовкой внешнего периметра монолитных конструкций стадиона и входных групп. Стены здания дополнительно утепляют, а из композитных кассет монтируют вентилируемый фасад.

«Витражи в сочетании с вентилируемым фасадом сформируют тепловой контур “Волгоград Арены” и входных групп», — добавили в компании генподрядчика.

А вот монтаж гидравлического оборудования для подъема вантовой кровли стадиона и установка предварительно укрупненных блоков ферм, которые соединяют фасад и компрессионное кольцо, в настоящее время уже завершается. Также возводится обходная пешеходная эстакада, продолжаются работы по внутренней отделке помещений стадиона, монтажу инженерных сетей и вертикальной планировке территории.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство стадиона «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрительских мест началось в 2014 году в рамках программы подготовки Волгоградского региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Согласно контракту, объект должен быть сдан в ноябре 2017 года.

По информации генподрядчика, в настоящее время семь из 11 зданий входных групп (билетные кассы, контрольно-пропускные пункты и проходные) уже завершены и переданы под отделочные работы. Оставшиеся четыре здания компания обещает завершить до конца мая. Степень готовности конструкции обходной пешеходной эстакады составляет 66%.

В 2018 году стадион примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Они пройдут 18, 22, 25 и 28 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило 80 млрд рублей на развитие промышленности
Трое российских легкоатлетов признались в допинге
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь