«Волгоград Арену» оденут в «умное» стекло
Строящийся к чемпионату мира по футболу стадион в центре Волгограда начали одевать в стекло.
Строящийся к чемпионату мира по футболу стадион в центре Волгограда начали одевать в стекло.
Как сообщили ИА REGNUM в
Как пояснил директор строительства Сергей Камин, стекло работает на отражение солнечной энергии в летний период и на сохранение тепла систем отопления внутри здания в зимний период.
Площадь витражей, которые будут смонтированы на здании главной спортивной арены и входных группах, составит 11,3 тыс. м2. Это больше, чем использовалось при остеклении крупнейшего в городе
Занимаются строители и облицовкой внешнего периметра монолитных конструкций стадиона и входных групп. Стены здания дополнительно утепляют, а из композитных кассет монтируют вентилируемый фасад.
«Витражи в сочетании с вентилируемым фасадом сформируют тепловой контур “Волгоград Арены” и входных групп», — добавили в компании генподрядчика.
А вот монтаж гидравлического оборудования для подъема вантовой кровли стадиона и установка предварительно укрупненных блоков ферм, которые соединяют фасад и компрессионное кольцо, в настоящее время уже завершается. Также возводится обходная пешеходная эстакада, продолжаются работы по внутренней отделке помещений стадиона, монтажу инженерных сетей и вертикальной планировке территории.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство стадиона «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрительских мест началось в 2014 году в рамках программы подготовки Волгоградского региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Согласно контракту, объект должен быть сдан в ноябре 2017 года.
По информации генподрядчика, в настоящее время семь из 11 зданий входных групп (билетные кассы,
В 2018 году стадион примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Они пройдут 18, 22, 25 и 28 июня.