В Перми объявлены девять аукционов на поставку машин для подстанций скорой помощи

Победители аукционов будут должны предоставить машины для оказания скорой (в том числе скорой специализированной) медицинской помощи для девяти подстанций скорой медицинской помощи. Это — подстанции Центральная, Гайвинская, Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского, Свердловского, Кировского, Орджоникидзевского районов Перми и микрорайона Вышка-2.

Срок оказания услуг — с 1 июля 2017 года по 1 декабря 2019 года. Начальная цена аукционов — 589 млн 135 тыс. 902 рубля. Срок эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи на момент оказания услуг не должен превышать пять лет. Стоимость одного машино-часа индексирована по годам и составляет: в 2017 году 303,00 рубля, в 2018 — 317 рублей, в 2019 — 331 рубль. Окончание приема заявок — 29 мая, проведение аукционов намечено на 8 июня.