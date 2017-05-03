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09:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми объявлены девять аукционов на поставку машин для подстанций скорой помощи

ПЕРМЬ, 3 мая, ФедералПресс. Вчера были объявлены девять электронных аукционов на закупку комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению, сообщает Минздрав Прикамья.

Победители аукционов будут должны предоставить машины для оказания скорой (в том числе скорой специализированной) медицинской помощи для девяти подстанций скорой медицинской помощи. Это — подстанции Центральная, Гайвинская, Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского, Свердловского, Кировского, Орджоникидзевского районов Перми и микрорайона Вышка-2.

Срок оказания услуг — с 1 июля 2017 года по 1 декабря 2019 года. Начальная цена аукционов — 589 млн 135 тыс. 902 рубля. Срок эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи на момент оказания услуг не должен превышать пять лет. Стоимость одного машино-часа индексирована по годам и составляет: в 2017 году 303,00 рубля, в 2018 — 317 рублей, в 2019 — 331 рубль. Окончание приема заявок — 29 мая, проведение аукционов намечено на 8 июня.

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