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09:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске первый этап опрессовки стартует 16 мая

В Челябинске первый этап опрессовки начнется 16 мая и продлится до 30 мая. Горячая вода будет отключена в 1 тыс. 64 жилых домах, 67 детских садах, 65 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Под первый этап опрессовки попали все районы города.

Отметим, что максимальный срок отключения горячей воды две недели. Однако в мэрии не исключают, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

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