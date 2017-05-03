В Челябинске первый этап опрессовки стартует 16 мая
В Челябинске первый этап опрессовки начнется 16 мая и продлится до 30 мая. Горячая вода будет отключена в 1 тыс. 64 жилых домах, 67 детских садах, 65 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях.
В Челябинске первый этап опрессовки начнется 16 мая и продлится до 30 мая. Горячая вода будет отключена в 1 тыс. 64 жилых домах, 67 детских садах, 65 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Под первый этап опрессовки попали все районы города.
Отметим, что максимальный срок отключения горячей воды две недели. Однако в мэрии не исключают, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.