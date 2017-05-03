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09:50 (мск), источник: Prokazan.ru

Центробанк: «Дыра» в казанском «Анкор Банке» составила 3,5 млрд рублей

Размер «дыры» в лишенном лицензии «Анкор Банке» составил 3,5 млрд рублей, такие данные следуют из отчета Агентства по страхованию вкладов Центробанку, который был опубликован на днях.

Временная администрация АСВ провела переоценку активов и обязательств банка, отраженных в бухгалтерском балансе. Они оказались равны 2,96 млрд рублей — в 2,2 раза ниже суммы, прописанной в официальной отчетности. При этом размер обязательств был указан верно — 6,5 млрд рублей. Таким образом, и возникла «дыра» в 3,5 млрд рублей.

Под страховку АСВ подпадает 5,38 млрд рублей средств физлиц и ИП, хранивших деньги в Анкоре. А всего средств клиентов, не являющихся кредитными организациями (то есть те же застрахованные физлица и ИП) — 6,27 млрд рублей. Таким образом, при реализации конкурсной массы банкрота требования клиентов Анкора составят 890 млн рублей. Отметим, «дыра» в Татфондбанке составила 118,34 млрд рублей, в «Интехбанке» — 14,8 млрд рублей.

Напомним, 3 марта Центробанк отозвал лицензию у «Анкор банка». Ранее «Анкор банк» объявил о закрытии дополнительных офисов в Казани и Москве.

«Анкор банк» занимал 231-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 8,86 миллиарда рублей.

Справка

Основатель кондитерской фабрики Андрей Коркунов в июле 2006 года занялся проектами недвижимости, а в декабре того же года избавился от кондитерской фабрики. В 2008 году он совместно с партнерами приобрел казанский банк «Татэкобанк» и возглавил его совет директоров. В 2009 году банк переименован в «Анкор. Банк сбережений». В 2010 году предприниматель занял должность президента банка.

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