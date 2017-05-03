В Геленджике протяженность набережной увеличится на полкилометра
В настоящее время городские службы ведут обустройство нового участка набережной.
В настоящее время городские службы ведут обустройство нового участка набережной.
Новый отрезок набережной протянется от популярного в городе ресторана «На круче» до пограничной заставы. Предполагается, что он будет готов уже в нынешнем курортном сезоне.
Как рассказал в своем аккаунте в Twitter мэр города Виктор Хрестин, решены вопросы по освещению, строительству прогулочных дорожек и смотровых беседок, учтены вопросы безопасности.