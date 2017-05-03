EPAM Systems назван крупнейшим разработчиком ПО на российском рынке

Компания EPAM Systems, созданная выходцем из Беларуси Аркадием Добкиным, заняла третье место на российском IT-рынке по масштабу бизнеса и первое — по объемам разработки программного обеспечения. Компания белоруса Сергея Гвардейцева Itransition оказалась в рейтингах, соответственно, на 30-м и 9-м месте.

В глобальном рейтинге РБК +, куда кроме разработчиков ПО включены системные интеграторы, дистрибуторы компьютерного оборудования, впереди EPAM Systems по так называемому индексу, характеризирующему масштаб бизнеса, оказались только многопрофильные IT-холдинги — Национальная компьютерная корпорация и «ЛАНИТ».

IT-разработчик, возглавляемый Аркадием Добкиным, обошел такие крупные российские бизнесы в этой сфере, как Softline, «Техносерв», «Лаборатория Касперского» и другие. На 10-м месте оказалось подразделение немецкого холдинга SAP, обслуживающее рынок постсоветского пространства, SAP CIS.

Довольно высокая позиция (30-я из 50 участников) у белорусской компании Itransition. В глобальном рейтинге она находится, например, выше «дочки» Ростелекома «РТ-лабс».

Белорусские компании — лидеры в российской разработке. EPAM Systems по итогам 2016 года возглавила рейтинг российских разработчиков ПО, опередив «Лабораторию Касперского», CognitiveTechnologies, SAP CIS и других. Девятую строчку в этом списке заняла Itransition.

Как отмечают составители рейтингов IT-компаний, за критерий оценки взят индекс, характеризующий масштаб бизнеса. В этот индекс включены выручка компании за отчетный период, общий штат сотрудников, число продуктивных специалистов, количество контрактов за отчетный период и число филиалов, дочерних фирм.

С приростом этого индекса на 39,9% по сравнению с 2015 годом EPAM Systems, как подсчитало Завтра твоей страны, cтал еще и одной из самых динамичных компаний на российском IT-рынке. Компания заняла третье место по динамике, пропустив вперед «Системный софт» (84,6%) и «РТ-лабс» (41,4%).

Itransition с приростом по итогам 2016 года 24,5% заняла 12-е место.