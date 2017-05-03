EPAM Systems назван крупнейшим разработчиком ПО на российском рынке
Белорусские компании доминируют на российском рынке разработки программного обеспечения.
Белорусские компании доминируют на российском рынке разработки программного обеспечения.
Компания EPAM Systems, созданная выходцем из Беларуси Аркадием Добкиным, заняла третье место на российском
В глобальном рейтинге РБК +, куда кроме разработчиков ПО включены системные интеграторы, дистрибуторы компьютерного оборудования, впереди EPAM Systems по так называемому индексу, характеризирующему масштаб бизнеса, оказались только многопрофильные
Довольно высокая позиция (30-я из 50 участников) у белорусской компании Itransition. В глобальном рейтинге она находится, например, выше «дочки» Ростелекома «РТ-лабс».
Белорусские компании — лидеры в российской разработке. EPAM Systems по итогам 2016 года возглавила рейтинг российских разработчиков ПО, опередив «Лабораторию Касперского», CognitiveTechnologies, SAP CIS и других. Девятую строчку в этом списке заняла Itransition.
Как отмечают составители рейтингов
С приростом этого индекса на 39,9% по сравнению с 2015 годом EPAM Systems, как подсчитало Завтра твоей страны, cтал еще и одной из самых динамичных компаний на российском
Itransition с приростом по итогам 2016 года 24,5% заняла 12-е место.