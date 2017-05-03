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11:13 (мск), источник: ТАСС

АФК «Система» и ее «дочки» не получали документов по иску «Роснефти» и «Башнефти»

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. АФК «Система» и ее дочерние компании пока не получали документов по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 106,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе холдинга.

«АФК «Система» сообщает, что на момент публикации данного пресс-релиза ни корпорация, ни ее дочерние компании не получали каких бы то ни было документов, связанных с исковым заявлением «Башнефти» и/или «Роснефти», — говорится в сообщении АФК «Системы».

Также отмечается, что компания предоставит дополнительную информацию и комментарии по существу после получения соответствующих документов.

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению «Роснефти», к обесценению актива.

Иск зарегистрирован Арбитражным судом города Москвы 2 мая, к производству пока принят не был. Ответчиками выступают АО «Система-инвест» и АФК «Система». Подробности дела не разглашаются.

С 2005 по 2014 год «Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в октябре 2014 года была возвращена в государственную собственность. «Роснефть» в октябре 2016 года приобрела около 50,1% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти».

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