Башкирские сыровары проведут ярмарку в Стерлитамаке

Мероприятие организует Госкомторговли РБ на площадке ТРЦ «СитиМолл» в агромаркете «Чиполлино». Свою продукцию под брендом «Продукт Башкортостана» представят республиканские производители сыра. Это халуми, фета, рикотта, моцарелла, качотта, примасоле, ларимар с голубой плесенью, реблошон блю с мытой красно-голубой коркой и многие другие сорта.

Время проведения — с 11 до 18 часов. Адрес: Стерлитамак, проспект Октября, 36.