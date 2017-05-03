Башкирские сыровары проведут ярмарку в Стерлитамаке
УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Стерлитамаке 6 мая пройдет сырная ярмарка.
УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Стерлитамаке 6 мая пройдет сырная ярмарка.
Мероприятие организует Госкомторговли РБ на площадке ТРЦ «СитиМолл» в агромаркете «Чиполлино». Свою продукцию под брендом «Продукт Башкортостана» представят республиканские производители сыра. Это халуми, фета, рикотта, моцарелла, качотта, примасоле, ларимар с голубой плесенью, реблошон блю с мытой
Время проведения — с 11 до 18 часов. Адрес: Стерлитамак, проспект Октября, 36.