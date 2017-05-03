3 мая в двух районах Перми отключат воду
Причина отключения — плановые ремонтные работы.
Причина отключения — плановые ремонтные работы.
Компания «Новогор-Прикамье» сообщает на своём сайте о плановом отключении водопровода в Кировском районе 3 мая с 11.00 до 17.00 на ул. Сивашская, 14 для проведения ремонтных работ.
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Также в этот день на сутки отключают водопровод для проведения ремонтных работ в Орджоникидзевском районе.
С 9.00 3 мая до 9.00 4 мая от сети водоснабжения отсоединят дом по ул. Черняховского, 49.
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Дополнительную информацию можно получить по телефону 068 или 2100−680 (для звонков с мобильных тел.).