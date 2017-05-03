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09:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

3 мая в двух районах Перми отключат воду

Причина отключения — плановые ремонтные работы.

Источник: Reuters

Компания «Новогор-Прикамье» сообщает на своём сайте о плановом отключении водопровода в Кировском районе 3 мая с 11.00 до 17.00 на ул. Сивашская, 14 для проведения ремонтных работ.

Из-за этого без воды останутся дома:

  • ул. Сивашская, 1, 9, 7, 7а, 7/1, 14, 15, 15а, 17;
  • ул. Ласьвинская, 86, 88, 88/1;
  • ул. Новоржевская, 46

ч/сектор:

  • ул. Ардатовская, 2−26.

Также в этот день на сутки отключают водопровод для проведения ремонтных работ в Орджоникидзевском районе.

С 9.00 3 мая до 9.00 4 мая от сети водоснабжения отсоединят дом по ул. Черняховского, 49.

Из-за этого воды не будет в домах:

  • ул. Черняховского, 90,49, 92, 94, 88, 45, 45а, 51, 53, 55, 76, 74/2, 74, 72а
  • ул. Молдавская 10а
  • ул. Уссурийская, 17,19, 19а, 21а
  • ул. Бушмакина, 94

ч/сектор:

  • ул. 2-я Белорецкая, 2−18
  • ул. Федотова, 63−75
  • ул. Колвинская, 51, 53.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 068 или 2100−680 (для звонков с мобильных тел.).

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