Администрация Ростова обновит автопарк за 30,5 млн рублей
Всего будет закуплено 23 автомобиля, средства выделены из городского бюджета.
Всего будет закуплено 23 автомобиля, средства выделены из городского бюджета.
Городское хозяйственное управление ростовской администрации планирует приобретение новых автомобилей. Как следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, на эти цели выделено 30,5 млн руб. из средств муниципального бюджета.
Победитель торгов поставит ростовской мэрии 23 иномарки: 5 седанов стоимостью 700 тыс. руб. каждый, а еще 18 — за 1,5 млн руб. Автомобили, согласно технической документации размещенной заявки, должны оснащаться кондиционером,
Компания, которая поставит транспортные средства для администрации Ростова, станет известна после 19 мая. В прошлом году на обновление автопарка мэрии было потрачено более 20 млн руб.