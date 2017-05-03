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10:27 (мск), источник: Prokazan.ru

Правительство России выделило Татарстану 1 млрд рублей на развитие городской среды

Правительство России выделило Татарстану 1 млрд рублей на развитие городской среды, об этом говорится в подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым постановлении.

Деньги сначала будут выделены из резервного фонда правительства Минстрою России, который в виде субсидий предоставит их 10 субъектам России.

Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств регионов, в том числе по благоустройству территорий муниципальных образований, площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий, говорится в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, на новую программу развития общественных пространств в районах РТ, которая подразумевает объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон», в 2017 году из бюджета республики будет потрачено 2 миллиарда рублей.

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