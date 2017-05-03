В Уфе 4 мая временно отключат холодную и горячую воду

Так, в Советском районе горячее и холодное водоснабжение с 10 до 23 часов будет отключено на ул. Губайдуллина, 19/5, 19/6; ул. Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62; ул. Злобина, 5/3; ул. Баргузинская, 19, 19/1.

В Калининском районе завтра с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Шумавцова, 19, 21, 23, 23а; ул. Маяковского, 13, 16; ул. Победы, 11; ул. Первомайская, 32а.