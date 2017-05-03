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09:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе 4 мая временно отключат холодную и горячую воду

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 4 мая временно отключит воду в двух районах башкирской столицы.

Так, в Советском районе горячее и холодное водоснабжение с 10 до 23 часов будет отключено на ул. Губайдуллина, 19/5, 19/6; ул. Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62; ул. Злобина, 5/3; ул. Баргузинская, 19, 19/1.

В Калининском районе завтра с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Шумавцова, 19, 21, 23, 23а; ул. Маяковского, 13, 16; ул. Победы, 11; ул. Первомайская, 32а.

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