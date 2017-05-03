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10:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омск прибыла очередная партия дорожных пылесосов

Ключи от новой техники торжественно вручили у «Арены-Омск». Коммунальщиков поздравил с новым приобретением мэр города Вячеслав Двораковский.

Мэрия Омска продолжает закупку новой техники для дорожных работ. Напомним, в этом году на эти цели из бюджета было направлено 67 миллионов.

Первая партия из четырех самосвалов «МАЗ» уже поступила в автопарк «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» несколько дней назад, а сегодня коммунальщикам и дорожникам торжественно вручили на площадке у «Арены-Омск» 8 новых машин.

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Это специализированная техника для уборки дорог, включая так называемые «дорожные пылесосы», предназначенные для уборки прибордюрной части. Сегодня было вручено сразу 5 таких вакуумных подметально-уборочных машин. Все они сделаны на базе шасси «ГАЗ».

Дорожные пылесосы за один выезд собирают три тонны грязи и пыли, а также ведут очистку проезжей части на ширине 2,2 метра. Кроме того, в Омск прибыли два самосвала «МАЗ», грузоподъемностью 20 тонн для вывоза мусора и снега. Кстати, полученный дорожниками фронтальный погрузчик будет задействован для уборки остановок, а также Любинского проспекта и улицы Чокана Валиханова. Новейшая отечественная разработка уже успела порадовать омских дорожников. Компактна и малогабаритная машина, способная ездить даже по узким улицам, может поднять за раз боле 1 200 килограммов груза.

До 20 мая в Омске ожидают поступления еще четырех машин, включая универсальную коммунальную машину УКМ-2500, которая в теплое время года подметает улицы, а зимой разбрасывает по дорогам песко-соляную смесь. В этот же период в город доставят и три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог.

Кстати, за счет экономии при проведении торгов Управление дорожного хозяйства и благоустройства города покупает 5 дорожных фрез и гусеничный асфальтоукладчик. Это позволит ускорить темпы ямочного ремонта дорог.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

 — Несмотря на непростую финансовую ситуацию, мы постепенно обновляем технику наших коммунальных служб. Особое внимание уделяем покупке дорожных пылесосов — они необходимо для уборки дорог, а также техники для проведения ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети. Сейчас ведем переговоры с представителями курганских заводов для того, чтобы найти взаимовыгодную возможность покупки еще 60 — 70 единиц спецтехники разного назначения.

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