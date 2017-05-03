В Омск прибыла очередная партия дорожных пылесосов

Первая партия из четырех самосвалов «МАЗ» уже поступила в автопарк «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» несколько дней назад, а сегодня коммунальщикам и дорожникам торжественно вручили на площадке у «Арены-Омск» 8 новых машин.

Мэрия Омска продолжает закупку новой техники для дорожных работ. Напомним, в этом году на эти цели из бюджета было направлено 67 миллионов.

Это специализированная техника для уборки дорог, включая так называемые «дорожные пылесосы», предназначенные для уборки прибордюрной части. Сегодня было вручено сразу 5 таких вакуумных подметально-уборочных машин. Все они сделаны на базе шасси «ГАЗ».

Дорожные пылесосы за один выезд собирают три тонны грязи и пыли, а также ведут очистку проезжей части на ширине 2,2 метра. Кроме того, в Омск прибыли два самосвала «МАЗ», грузоподъемностью 20 тонн для вывоза мусора и снега. Кстати, полученный дорожниками фронтальный погрузчик будет задействован для уборки остановок, а также Любинского проспекта и улицы Чокана Валиханова. Новейшая отечественная разработка уже успела порадовать омских дорожников. Компактна и малогабаритная машина, способная ездить даже по узким улицам, может поднять за раз боле 1 200 килограммов груза.