Первомайский подарок: кому и на сколько повысили пенсии

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute, Вашингтон (США).

По словам Данилюка, есть несколько основных условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа.

«Без пенсионной реформы не будет транша», — сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша в рамках программы с Международным валютным фондом, сообщается на сайте Hudson Institute.