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10:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Первомайский подарок: кому и на сколько повысили пенсии

Пенсионный фонд Украины с 1 мая осуществил перерасчет пенсий. В общем повышение пенсий в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 миллиона пенсионеров. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute, Вашингтон (США).

По словам Данилюка, есть несколько основных условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа.

«Без пенсионной реформы не будет транша», — сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша в рамках программы с Международным валютным фондом, сообщается на сайте Hudson Institute.

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