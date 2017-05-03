Губернатор рассказал областному родительскому собранию о строительстве школ

Напомним, это уже вторая встреча Владимира Городецкого с родителями школьников и педагогами. Принять участие в ней смогли и жители районов. Для них в учебных заведениях организовали видеоконференцию.
— Очень правильная тема на сегодняшнем родительском собрании «Семья и школа. Воспитание личности как диалог во имя детей». Не во имя каких-то показателей, но во имя детей. Сформировать у ребенка стержень за годы обучения в школе — вот это наша цель, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Губернатор определил ряд задач, которыми будут заниматься профильные ведомства и родительское, педагогическое сообщества. Предстоит усилить работу муниципальных комиссий в вопросе контроля организации и качества питания школьников, обеспечения безопасности в школах и организации досуга учеников.
Справка. Областное родительское собрание начало работу в марте 2016 года как площадка для открытого диалога семьи и государства, повышения эффективности государственно-общественного управления в образовании и воспитании детей. Инициатива проведения собрания принадлежит губернатору региона Владимиру Городецкому, сообщает пресс-служба правительства НСО.