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10:30 (мск), источник: VN.ru

Губернатор рассказал областному родительскому собранию о строительстве школ

Пять новых школ построят в Новосибирске и районах области. Об этом вчера сообщил глава региона на областном родительском собрании. Причем одну из школ специалисты уже называют лучшей в России.

Напомним, это уже вторая встреча Владимира Городецкого с родителями школьников и педагогами. Принять участие в ней смогли и жители районов. Для них в учебных заведениях организовали видеоконференцию.

— Очень правильная тема на сегодняшнем родительском собрании «Семья и школа. Воспитание личности как диалог во имя детей». Не во имя каких-то показателей, но во имя детей. Сформировать у ребенка стержень за годы обучения в школе — вот это наша цель, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Губернатор определил ряд задач, которыми будут заниматься профильные ведомства и родительское, педагогическое сообщества. Предстоит усилить работу муниципальных комиссий в вопросе контроля организации и качества питания школьников, обеспечения безопасности в школах и организации досуга учеников.

Справка. Областное родительское собрание начало работу в марте 2016 года как площадка для открытого диалога семьи и государства, повышения эффективности государственно-общественного управления в образовании и воспитании детей. Инициатива проведения собрания принадлежит губернатору региона Владимиру Городецкому, сообщает пресс-служба правительства НСО.

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Губернатор рассказал Областному родительскому собранию о строительстве школ
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