Губернатор рассказал областному родительскому собранию о строительстве школ

Напомним, это уже вторая встреча Владимира Городецкого с родителями школьников и педагогами. Принять участие в ней смогли и жители районов. Для них в учебных заведениях организовали видеоконференцию.

— Очень правильная тема на сегодняшнем родительском собрании «Семья и школа. Воспитание личности как диалог во имя детей». Не во имя каких-то показателей, но во имя детей. Сформировать у ребенка стержень за годы обучения в школе — вот это наша цель, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Губернатор определил ряд задач, которыми будут заниматься профильные ведомства и родительское, педагогическое сообщества. Предстоит усилить работу муниципальных комиссий в вопросе контроля организации и качества питания школьников, обеспечения безопасности в школах и организации досуга учеников.