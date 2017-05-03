Правительство выделило Минпромторгу 80,3 млрд рублей на развитие промышленности

17,5 млрд руб. из общей суммы пойдут на компенсации отечественным организациям части затрат, связанных с производством колесных транспортных средств. Еще 17,4 млрд руб. выделяется Российскому фонду технологического развития на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение. 10 млрд руб. пойдут на возмещение выпадающих доходов по автокредитам. Такая же сумма предоставлена на субсидии российским лизинговым организациям на возмещение потерь в доходах при предоставлении скидок по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесного транспорта, заключенным в 2017 году.