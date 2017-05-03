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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Правительство выделило Минпромторгу 80,3 млрд рублей на развитие промышленности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минпромторгу субсидий в размере 80,3 млрд руб. на развитие нескольких отраслей промышленности. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

17,5 млрд руб. из общей суммы пойдут на компенсации отечественным организациям части затрат, связанных с производством колесных транспортных средств. Еще 17,4 млрд руб. выделяется Российскому фонду технологического развития на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение. 10 млрд руб. пойдут на возмещение выпадающих доходов по автокредитам. Такая же сумма предоставлена на субсидии российским лизинговым организациям на возмещение потерь в доходах при предоставлении скидок по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесного транспорта, заключенным в 2017 году.

Комментарии
7
Профессор
Не растёт! Димон всю ночь гоняется за пакемонами, днём на заседаниях отсыпается. К тому же премьер-министр Израиля отказался признать его полноправным евреем. Душевная травма. Печалька!
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Kimberly Brown
Хочешь познакомиться с горячей домохозяйкой? Не знаешь где? Пока ты бездействуешь, она тут скучает!
Bведи в_поиске ➜ ⒺⒷⒶⒹ. ⓇⓊ
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Владимир Джонс
Из 80,3 млард.....на откаты забыл учесть Д А..а как без них не как не пропрешь ни где это в рамки вещей уже у нас это не корупция это просто ОТКАТ...
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