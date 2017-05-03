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16:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В 2017 году в Ростове капитально отремонтируют 548 домов

В Ростове-на-Дону в рамках региональной программы планируется капитально отремонтировать имущество в 548 домах, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2018 и 2019 года ремонт проведут в 1620 доме.

В рамках программы власти планируют капитально отремонтировать кровли и фасады 67 многоквартирных домов, расположенных в центре города. Сейчас Департамент ЖКХ и энергетики города уже получил по 34 адресам положительные сметные заключения. 31 cметная документация находятся в экспертизе. Также 78 зданий включили в программу по по усилению несущих конструкций и грунтов основания фундаментов. В этом году власти планируют усилить несущие конструкции на восьми многоквартирных домах.

В 2014—2016 годах в рамках региональной программы в Ростове-на-Дону капитально отремонтировали 441 многоквартирный дом. Всего в 2017 году на ремонт многоквартирных домов выделят около 11 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, в этом году на ремонт дорог в Ростове-на-Дону из федерального и областного бюджетов выделят более 4,4 млрд руб. Работы по благоустройству пройдут по ул. Левобережной, капремонт коснется ул. Станиславского, Б. Садовой и пр. Стачки.

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