В 2017 году в Ростове капитально отремонтируют 548 домов
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В 2018 и 2019 года ремонт проведут в 1620 доме.
В рамках программы власти планируют капитально отремонтировать кровли и фасады 67 многоквартирных домов, расположенных в центре города. Сейчас Департамент ЖКХ и энергетики города уже получил по 34 адресам положительные сметные заключения. 31 cметная документация находятся в экспертизе. Также 78 зданий включили в программу по по усилению несущих конструкций и грунтов основания фундаментов. В этом году власти планируют усилить несущие конструкции на восьми многоквартирных домах.
В 2014—2016 годах в рамках региональной программы в
Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, в этом году на ремонт дорог в