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11:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Названы страны, где нужны приморские моряки

По данным управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, в прошлом году 8913 приморцев выехали на работу за границу, об этом ИА «Дейта» сообщили в Приморскстате.

Источник: ДЕЙТА

Ситуация 2016 года по размерам и тенденциям мало отличается от предыдущего года — более половины приморцев трудоустроились в таких странах приема, как Кипр (17%), Маршаловы острова (14%), Нидерланды (12%), Панама (8%), Япония (7%), Греция (6%), Каймановы острова, Либерия (по 5%).

Сокращение спроса, по сравнению с прошлым годом, произошло на Кипре (с 1664 человек до 1486 человек), в Нидерландах (с 1096 до 1061), Камбодже (с 584 до 199), Либерии (с 476 до 420), Ванауту (с 143 до 66), на Мальте (с 200 человек до 155 человек).

Увеличились занятые приморцами рабочие места в Сьерра-Леоне (со 195 человек до 312), в Великобритании (с 76 до 113), Панаме (с 706 до 722), Южной Корее (с 154 до 171), в Белизе (с 145 до 171), на Багамских островах (со 124 человек до 157). Кроме того, в 2016 году 243 жителя Приморья трудоустроились в африканском государстве Того и 76 человек — в Уругвае.

Почти все выехавшие приморцы (99%) ходили на судах под иностранными флагами, из них каждый пятый работал по специальностям «матрос», «шкипер», «боцман», «машинист». Около 72% работали по контрактам продолжительностью до 6 месяцев.

Более половины (54%) выехавших имеет высшее профессиональное образование, 39% — среднее профессиональное образование; 25% составляют мужчины от 40 до 49 лет, 23% — мужчины от 30 до 39 лет, 22% — мужчины от 18 до 29 лет.

Дарья Смелая.

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