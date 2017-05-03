Челябинская область приглашена на ЭКСПО в Китай в качестве почетного гостя
Челябинская область приглашена в качестве почетного гостя на IV
Челябинская область приглашена в качестве почетного гостя на IV
Присвоение статуса региона — почетного гостя появилось впервые в практике проведения данного мероприятия в текущем году. С китайской стороны им станет провинция Гуандун, от России — Челябинская область. Южный Урал удостоен этой чести как наиболее эффективный регион по работе с Китаем по признанию минэкономразвития РФ.
«Это знак большого доверия и большая возможность для нашего бизнеса», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
На Челябинской области, как региону — почетному гостю, предоставляют наибольшие экспозиционные площади в самом центре выставочного комплекса. Площадь экспозиции Южного Урала составит 528 квадратных метров.
Основные акценты работы на выставке будут сделаны на презентации южноуральских производителей продуктов питания с целью удвоения экспорта в Китай продукции регионального агропрома. Борис Дубровский распорядился привлечь к участию в выставке максимальное число промышленных предприятий. «Кроме участия в выставке, мы встретимся с руководством правительства провинции Хейлунцзян, по личному приглашению губернатора Лу Хао», — поделился планами губернатор.
В культурных мероприятиях в рамках ЭКСПО примут участие творческие и спортивные коллективы Южного Урала.
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В этом году на выставке от России ожидается участие свыше 100 предприятий и организаций из всех федеральных округов, российская экспозиция расположится на площади более 3 тысяч квадратных метров.
В этом году главной темой ЭКСПО станет развитие сотрудничества на высшем уровне между Россией и Китаем. Деловая программа ЭКСПО будет посвящена нескольким темам. Среди них инновационное и