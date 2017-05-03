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11:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии названы средние цены на продукты

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены в регионе на социально значимые продукты.

Согласно данным выборочного наблюдения в апреле этого года, килограмм говядины (кроме бескостного мяса) обошелся жителям республики в 301 рубль. Свинины — в 237 рублей, баранины — 355 рублей, курятины — 119 рублей.

Килограмм мороженой неразделанной рыбы можно было приобрести в среднем за 129 рублей. Стоимость сливочного масла составила в регионе 488 рублей за килограмм, подсолнечного масла — 98 рублей.

Литр цельного пастеризованного молока 2,5−3,2 процента жирности стоил в апреле в среднем 46 рублей, цельного стерилизованного молока аналогичной жирности — 62 рубля.

Средняя цена десятка куриных яиц по информации статистиков составила 54 рубля. Килограмма сахара — 40 рублей, черного байхового чая — 681 рубль, соли — 9 рублей, пшеничной муки — 30 рублей, вермишели — 47 рублей.

Хлеб и булочные изделия, в зависимости от вида и сорта муки, можно было приобрести в прошлом месяце за 43−44 рубля за килограмм.

Что касается круп, то шлифованный рис обошелся жителям региона в 50 рублей за килограмм. Гречневая крупа-ядрица — 56 рублей, пшено — 25 рублей.

Из овощей, по данным исследования, самой дешевой в апреле стала свежая белокочанная капуста — 23 рубля за килограмм. Стоимость моркови составила 27 рублей за килограмм, картофеля и репчатого лука — 29 рублей.

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